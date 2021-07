Poupatempo será no Espaço Cidadão, com Central de Serviços e terminal

Flávio Magalhães

O prefeito Paulo Silva (PDT) confirmou para a reportagem do jornal A COMARCA que a unidade do Poupatempo de Mogi Mirim será instalada no prédio localizado no Espaço Cidadão, localizado na Avenida Adib Chaib, ao lado da Estação Educação, atual sede do Gabinete.

A decisão se deu em conjunto com servidores do Governo do Estado, que estiveram em Mogi Mirim nas últimas semanas para avaliar o imóvel. Hoje, ele já abriga setores municipais, como o Fundo Social de Solidariedade e o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). No passado, foi também a sede da unidade do INSS no município.

Para abrigar o Poupatempo, será necessária uma reforma no local, que deve ser iniciada ainda neste mês de julho ou, no máximo, em agosto. Com isso, os 480 metros quadrados do imóvel serão divididos entre o Poupatempo, o PAT, o Banco do Povo, a Central de Defesa do Consumidor (Cedecon), o setor de Protocolo, o Poupatempo do Empreendedor, o atendimento ao público do Saae e o posto do DetranSP, que deixará a Rodoviária Municipal. Ou seja, o Espaço Cidadão será transformado em uma Central de Serviços.

Além disso, serão utilizados outros 500 metros quadrados, voltados para a Avenida Adib Chaib, para a instalação de um terminal urbano de ônibus, que garanta um espaço coberto e com infraestrutura para os passageiros que se utilizam do transporte público em Mogi Mirim.