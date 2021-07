Villa Mogi inaugura ‘teto’ de guarda-chuvas coloridos

O Restaurante Villa Mogi, localizado na Cachoeira de Cima, inaugura hoje o espaço ao ar livre decorado com um “teto” de guarda-chuvas coloridos, ao estilo do adotado com sucesso na cidade de Holambra.

Desde o retorno das atividades do restaurante, após o período fechado em virtude da pandemia de Covid-19, o Villa Mogi adotou um atendimento ao ar livre com a transferência de 40 jogos de mesa antes localizados na área interna para o setor externo, o que conquistou a aprovação de inúmeros clientes. Agora, a novidade será a decoração.

“Temos um ambiente no salão, que é climatizado, tem o ambiente da varanda, arejado e com vista pro rio e agora temos o ambiente ao ar livre, ainda mais ligado à natureza”, destacou o proprietário do Villa Mogi, Luís Gustavo Gonçalves, citando as três opções para os clientes.

Outra atração, próxima à área ao ar livre e do playground, é um espaço com aves. “Montamos um galinheiro, com pavão, peru, vai ter faisão, galinha de angola, para as crianças também estarem apreciando essa natureza que muitas não conhecem. Muitas crianças que moram fora, em apartamento, em São Paulo, não veem, então, agora, nós temos aqui também”, celebrou Gonçalves.

Futuramente, Gonçalves revela a ideia de aproveitar o espaço no período noturno para uma nova decoração, inspirada na adotada no Dia dos Namorados. “Nós atendemos ao ar livre e colocamos luz, ficou um varal de luz”, revelou.

As inovações foram uma forma de reinvenção em meio à pandemia. “O delivery foi uma maneira que a gente teve que nos reinventar para poder trabalhar no ano passado e agora, esse ano, o atendimento ao ar livre está sendo também uma nova maneira de nos reinventar”, colocou Gustavo, celebrando que o público tem crescido com as novidades. “Tem vindo bastante gente apreciar este novo espaço, muita gente elogiando a ideia, pra quem tem criança fica mais tranquilo ficar com as crianças no parquinho e os pais na mesa fora almoçando. Está tendo uma aceitação muito boa”, comemora.

A opção do atendimento no espaço ao ar livre é disponibilizada aos sábados, domingos e feriados, das 11h às 16h. O Villa Mogi também funciona de terça a sexta-feira das 11h às 15h. Os telefones para contato são (19) 3500.6280 e (19) 99838.6225.

Hoje, o “teto” de guarda-chuvas coloridos será inaugurado em mais uma atração do Restaurante Villa Mogi, que tem se reinventado durante a pandemia de Covid-19 (Foto: Carlos Almeida)