Adolescentes de 15 a 17 anos começam a ser vacinados contra a Covid

A Secretaria Municipal de Saúde inicia a vacinação de adolescentes de 15 a 17 anos, sem comorbidades, nesta segunda-feira, dia 30. Para este público, a imunização com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

A vacinação vai ocorrer das 13h às 16h, mas nas UBSs do Aterrado, Maria Beatriz, Santa Clara e Vanderlei da Silva Bueno haverá horário estendido, das 13h às 19h. Para este público, a primeira dose será aplicada ao longo de toda a semana, até sexta-feira, 3.

No ato da vacinação da primeira dose, é obrigatório a apresentação do RG, CPF e comprovante de residência. Também é preciso fazer o pré-cadastro no site do Vacina Já.

Quem está com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso ou agendada para o período de 30 de agosto até 3 de setembro deve procurar sua unidade de saúde referência a partir de segunda-feira, 30. Todas as UBS funcionam das 13h às 16h e as UBSs do Aterrado, Maria Beatriz, Santa Clara e Vanderlei da Silva Bueno também funcionarão em horário estendido, das 13h às 19h, para atender este público específico.

Aqueles que vão ser imunizados com a segunda dose devem levar apenas o RG/CPF e a carteirinha de vacinação que comprove a aplicação da primeira dose.

A Secretaria de Saúde também recebeu mais uma quantidade do imunizante contra a Influenza. Aqueles que desejarem receber a vacina da gripe devem procurar a unidade de saúde referência, no horário da vacinação de rotina, que vai das 8h às 10h30, de segunda a sexta-feira.