Capotamento na vicinal de Martim Francisco termina em morte

Um grave acidente ocorrido no final da tarde de terça-feira, 24, deixou um morto na estrada Governador André Franco Montoro, que faz a ligação entre Mogi Mirim e o distrito de Martim Francisco.

Um Chevrolet Celta prata, conduzido por um homem de 52 anos, identificado como José Pereira da Silva Neto, perdeu o controle em uma curva e acabou capotando. Segundo testemunhas, José Pereira trafegava em direção a Martim Francisco.

Quando terminou de passar por um trecho de declive, perdeu a direção do carro em uma curva acentuada existente no local e o Celta acabou batendo em um barranco. Na sequência, o carro capotou várias vezes. Suspeita-se que o motorista não usava cinto de segurança, pois foi ejetado do carro.

O motorista morreu instantaneamente e, aparentemente, havia sofrido uma fratura na coluna cervical. O corpo dele ficou ao lado do carro. Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram rapidamente ao local, mas não havia nada a ser feito.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica de Mogi Guaçu estiveram na vicinal de Martim Francisco para analisarem o local do acidente e tentar determinar as causas.