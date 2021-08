Criação do Agrupamento Urbano da Mogiana é debatida em Mogi Guaçu

Foi realizada na manhã de sexta-feira, 27, em Mogi Guaçu, uma audiência pública para a criação do Agrupamento Urbano da Mogiana, que promete englobar Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Itapira e Estiva Gerbi. Representantes das quatro cidades e o deputado Barros Munhoz (PSB) participaram do evento.

“Esse agrupamento se enquadra dentro da nova regionalização proposta pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional. A proposta da regionalização será encaminhada para Assembleia Legislativa no mês de outubro, dentro de uma nova reorganização do estado em 31 novas regiões”, explicou o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), que participou remotamente do evento.

O Governo do Estado confirmou investimentos para a região. A Rodovia SP-147, trecho entre Socorro e Itapira, receberá R$ 6 milhões para obras de conservação especial e sinalização em 41 km de extensão. Também foram destinados R$ 9,5 milhões à SP-352, para melhorias em 22,5 km.

Rodrigo Garcia anunciou o repasse de R$ 1 milhão para Mogi Mirim para obras de infraestrutura urbana. Estiva Gerbi terá R$ 600 mil para reforma do Ginásio de Esportes. Para a celebração dos convênios e início das obras, a Secretaria de Desenvolvimento Regional aguarda que as prefeituras encaminhem os projetos executivos.

O vice-governador autorizou ainda convênios com Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Estiva Gerbi e Itapira para a implantação do Programa Rotas Rurais. A iniciativa visa criar, em todo o estado, um código de endereçamento rural digital, similar ao CEP, só que personalizado.

A partir do endereço digital, o produtor rural ganha o direito de receber correspondência, efetuar compras on-line, obter crédito, melhorar o escoamento da produção e, principalmente, acesso a serviços básicos de saúde e segurança.

A Secretaria de Habitação fez o repasse de R$ 200 mil para Mogi Guaçu através do Programa Especial de Melhorias (PEM), focado em melhorar a infraestrutura de conjuntos habitacionais. O recurso beneficiará moradores do Jardim Fantinato.

Também houve a entrega de vouchers de cestas básicas do Programa Alimento Solidário. Mogi Guaçu recebeu mil unidades e Itapira, 730.