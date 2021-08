Ícone de Mogi Mirim, Monsenhor Paiva morre aos 93 anos

Morreu nesta quinta-feira, aos 93 anos de idade, o Monsenhor Clodoaldo de Paiva. Ele estava internado no Hospital 22 de Outubro, após passar mal em sua residência, no bairro da Santa Cruz.

Natural de Socorro e nascido em 6 de abril de 1928, Padre Paiva, como era conhecido, foi recebido pelos mogimirianos em 1954 e, em reconhecimento, organizou importantes eventos em colaboração à cultura e à religião, em especial aos fiéis católicos do bairro da Santa Cruz.

Notabilizou-se pela instituição de escolas rurais, do primeiro parque infantil do Município, a Banda dos Meninos da Santa Cruz , 25 capelas rurais e residências, a fundação de um museu, cursos de alfabetização para adultos, festas paroquiais anuais consagradas e memoráveis na organização, como a Festa de São Benedito e Festa em louvor de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que ocorria em outubro. Em 1966, organizou a primeira edição da Romaria dos Cavaleiros, evento que chegou a fazer parte do Calendário Estadual Oficial.

Monsenhor Paiva era Pároco Emérito da Matriz de Santa Cruz, após mais de 60 anos de sacerdócio. Quando completou 79 anos de idade, colocou a Paróquia à disposição da Diocese de Amparo, seguindo orientações do Código de Direito Canônico. Paiva recebeu a maior comenda da cidade, a “Medalha João Teodoro”, em 1991 e o Título de Cidadão Mogimiriano em 2000.

Outras informações serão atualizadas ao longo do dia e, na edição impressa de sábado, A COMARCA publica reportagem especial sobre a vida e a obra de Monsenhor Paiva.