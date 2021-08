Inscrições para concurso público do Saae terminam no dia 30

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae) de Mogi Mirim publicou edital de abertura de inscrições para concurso público. São três vagas para os seguintes cargos: motorista, operador de máquina pesada e operador de redes de teleprocessamento. A execução do concurso ficará a cargo da empresa SigmaRH.

A vaga de motorista tem salário fixado em R$ 1.775,52 e carga horária de 40 horas semanais. Já o cargo de operador de máquina pesada tem vencimentos de R$ 1.585,27 e uma carga horária também de 40 horas semanais. Ambos têm como exigência o ensino fundamental completo, conhecimento na área e CNH categoria D ou superior.

Já para a função de operador de redes de teleprocessamento, a exigência é de ensino médio completo e conhecimentos em informática. O salário é de R$ 1.593,98 e carga horária de 30 horas semanais, em turnos de revezamento 4 x 2.

As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet, no site www.sigmarh.com.br, e terminam às 16h do dia 30 de agosto. Para os cargos de motorista e operador de máquina pesada, a taxa de inscrição é de R$ 30. Para a função de operador de redes de teleprocessamento, o valor é de R$ 40.

A prova objetiva, para todos os empregos, tem data prevista para 19 de setembro. As informações contendo o local e o horário para a realização da prova serão publicadas no dia 11 de setembro. Na segunda fase, haverá prova prática para todos os cargos.

A prova objetiva do concurso público aberto pelo Saae tem data prevista para 19 de setembro (Foto: Arquivo/Divulgação)