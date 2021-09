IP abre inscrições para programa de estágio e trainee com foco em diversidade

As inscrições para o programa de estágio e trainee da International Paper (IP) estão abertas e vão até o dia 26 de setembro. Esse ano, o chamado IP Next Generation oferecerá 40 vagas para estudantes técnicos, universitários e formados.

Na área de estágio, são 31 vagas, sendo 10 exclusivas para pessoas com deficiências (PcDs), que serão fechadas em parceria com a consultoria Talento Incluir, distribuídas nas cidades de Mogi Guaçu e Luiz Antônio-SP. Com duração de 12 a 24 meses, o estágio é voltado a estudantes de diversas áreas, que estejam cursando o último ou penúltimo ano do Ensino Superior.

Estudantes que estão cursando o penúltimo ou último ano do Ensino Técnico com área de formação em Segurança do Trabalho podem concorrer a uma vaga de estágio técnico com atuação no Horto Florestal, em Mogi Guaçu.

Já as nove vagas para o Programa de Trainee Master são para as áreas Industriais, de Tecnologia e Florestal, voltadas para profissionais que possuam cinco anos de experiência em indústria (podendo considerar o período de estágio) e que sejam formados em Engenharia ou estejam se formando em 2021. O programa tem duração de 24 meses e os selecionados atuarão nas unidades da International Paper de Mogi Guaçu e Luiz Antônio, no estado de São Paulo, e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.

“Queremos trazer cada vez mais diversidade para dentro da IP e os nossos processos de seleção estão acompanhando essa tendência. Buscamos talentos com espírito de liderança, responsabilidade e vontade de crescer; pessoas que tragam para nós o melhor de sua essência e vivência”, afirma Vitor Benossi, gerente do Centro de Expertise em Talentos e Diversidade & Inclusão.

A fim de conceder oportunidades iguais a todos, a empresa não colocou na lista de pré-requisitos o domínio da língua inglesa. Para os trainees que não tiverem esse conhecimento, será oferecida uma bolsa do Programa de Idiomas da IP, para que possam se desenvolver durante os dois anos de permanência na companhia. “Acreditamos que um ambiente com diversidade de ideias, habilidades, atitudes e conhecimentos melhora a colaboração entre as equipes e promove inovação”, reforça Benossi.

Por conta da pandemia e da necessidade do distanciamento social, o processo de seleção será todo on-line. Os interessados podem se inscrever pelo site jobs.kenoby.com/nextgeneration.

Candidatos PcDs podem se candidatar para qualquer vaga, além de terem acesso a vagas de estágio exclusivas em um site com recursos de acessibilidade, para que seja proporcionada uma experiência completa desde o início do processo: www.bigland.co/ca/programa-de-estagio-international-paper-2022?utm_source=ip&utm_medium=jp&utm_campaign=internacional_paper_2022.





Confira as vagas disponíveis:

Estágio

Mogi Guaçu (SP)

Comercial: Marcas e Produtos

Industrial: Engenharia

Florestal: Saúde e Segurança do Trabalho e Abastecimento Madeira Fábrica

Jurídica: Empresarial

RH: Centro de Expertise de Talentos e Business Partner

TI: Aplicação Enterprise; Aplicação T.I Paper; Aplicação Sistemas T.I

Supply Chain e Sourcing: Operação de Suprimentos, Suprimentos MRO e Suprimentos;

Finanças: Inteligência de Mercado & Performance, Auditorias, Crédito, Controladoria Comercial e Supply Chain

Luiz Antônio (SP)

Industrial: Engenharia, Saúde e Segurança do Trabalho, Acabamento, Engenharia e Manutenção, Máquina de Papel

Supply Chain e Sourcing: Logística – estoque

Tecnologia Informação: Informatica

Recursos Humanos: Business Partner

Três Lagoas (MS)

Industrial: Qualidade – Ambiente - Laboratório

Supply Chain e Sourcing: Logística

Recursos Humanos: Business Partner

Trainee

Mogi Guaçu (SP)

Industrial e Tecnologia

Florestal

Luiz Antônio (SP)

Industrial

Três Lagoas (MG)

Industrial