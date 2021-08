Jovens de 20 a 23 anos serão vacinados contra a Covid-19 nesta semana

A Secretaria Municipal de Saúde vai vacinar, ao longo desta semana, toda população com idade entre 20 e 23 anos. Cada dia da semana será destinado a uma faixa etária, de acordo com o Calendário Municipal de Imunização.

Paralelamente, também ocorrerá vacinação para quem está com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso ou agendada para até 13 de agosto.

Durante a semana, a aplicação das vacinas será feita em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sempre das 13h às 16h30. Cada munícipe deve procurar sua unidade de referência para ser imunizado. Para esta etapa da vacinação, não é necessário o agendamento prévio.

No entanto, as pessoas que vão receber a primeira dose deverão realizar o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br. No ato da vacinação serão exigidos os seguintes documentos: RG/CPF e comprovante de endereço.

Para quem vai receber a segunda dose do imunizante, basta levar os documentos pessoais (RG/CPF) e a carteirinha de vacinação que comprove a aplicação da primeira dose.

Novas datas e idades serão incluídas no cronograma de vacinação, conforme o município receber mais doses da vacina. No período da manhã, as UBSs realizarão as vacinas de rotina.