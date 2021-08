Manara perde 2 jogos de virada e para na 1ª fase dos Jogos Paralímpicos

Diego Ortiz

O mesatenista mogimiriano Luiz Filipe Guarnieri Manara registrou duas derrotas de virada nas disputas individuais da categoria classe 8 e não conseguiu a classificação para a fase seguinte dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, Manara também perdeu os dois jogos disputados e não avançou da primeira fase.

Depois da competição individual, Manara ainda irá jogar na próxima semana, na disputa por equipe em que faz parceria com Carlos Carbinatti com uma melhor de três jogos. Obrigatoriamente, Carbinatti disputa um jogo individual e haverá a disputa em duplas. Se houver empate, Manara faz o terceiro jogo.

Bicampeão dos Jogos Parapan-Americanos em 2015, em Toronto, no Canadá, e em 2019, em Lima, o mesatenista viajou com a consciência da dificuldade expressivamente maior dos Jogos Paralímpicos e sabendo que passar da primeira fase já seria um desafio.

Na primeira fase, são formados oito grupos de três atletas, classificando-se dois de cada grupo para as oitavas de final. A estreia de Manara ocorreu na noite da última terça-feira (no horário de Brasília-DF) contra o chinês Ye Chao Qun, número 7 do ranking mundial. O mesatenista brasileiro venceu o primeiro set pelo placar de 11 a 9. Depois, foi derrotado nos três sets seguintes, mas nenhum pelo placar mínimo de 11 pontos. O chinês empatou o jogo com vitória por 12 a 10, virou com um 15 a 13 no terceiro set e garantiu a vitória com uma parcial de 12/10.

Na manhã de quarta-feira (no horário brasileiro), Manara foi derrotado pelo sueco Linus Karlsson, atual número 11 do mundo, por 3 sets a 1. Manara venceu o primeiro set por 16 a 14 e perdeu os três seguintes por 14/12, 11/4 e 11/9. Com os resultados, Manara terminou na última colocação do Grupo G. A liderança ficou com o sueco, que venceu o chinês por 3 sets a 2.

Na Rio 2016, Manara também havia enfrentado Linus no segundo jogo da primeira fase. Na ocasião, chegou a abrir 2 sets a 0, com parciais de 11/7 e 14/12, mas sofreu a virada, sendo derrotado em três sets com os placares 11/3 e duplo 11/6.

No Rio, a primeira partida de Manara havia sido contra o húngaro Andras Csonka, que venceu o mogimiriano por 3 a 0, com parciais de 11/6, 11/7 e 11/2. Na sequência da competição de 2016, Csonka foi medalha de prata.