Mogi e Itapirense ficam no zero, no Vail Chaves

O clássico regional entre Mogi Mirim e Itapirense ficou no empate em 0 a 0, na manhã deste domingo, no Estádio Vail Chaves, pela terceira rodada do Grupo 3 da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, a Bezinha, o quarto patamar estadual. Os demais jogos do Grupo 3 também terminaram empatados e, assim, o Mogi segue na terceira colocação, agora com quatro pontos.

A primeira etapa apresentou equilíbrio. Na maior parte do tempo, a Itapirense buscou se posicionar no campo de ataque e tomar a iniciativa das jogadas ofensivas. O Mogi Mirim alternou momentos em que buscava explorar a velocidade dos contragolpes com outros em que tentava se impor com toques de bola no setor ofensivo.

Aos 5 minutos, Luiz Fernando, de fora da área, bateu colocado, buscando o ângulo esquerdo do goleiro do Sapo, Alemão, mas a bola foi para fora.

Um minuto depois, em jogada de velocidade, o Mogi quase abriu o placar. Após receber passe de Bolt, na área pela direita, William bateu cruzado e a bola saiu à direita do goleiro Facas.



Aos sete, o lateral-direito Lucas, da Itapirense, apareceu com perigo na área e na aparente tentativa de cruzar, acabou acertando a trave, com a bola ainda desviando em Danilo e indo para escanteio.

O Mogi voltou a ameaçar a meta adversária aos 16 minutos em chute de fora da área de Pedro, que saiu à direita de Facas.



Aos 25, após cobrança de falta da direita, William cabeceou por cima do gol de Facas.



O segundo tempo também foi equilibrado. Logo no início da segunda etapa, antes de completar um minuto, a Itapirense quase abriu o placar. Em lance de vacilo da zaga do Sapo, o goleiro Alemão se antecipou, saiu do gol de forma arrojada antevendo o arremate de Luiz Fernando e fez grande defesa à queima-roupa.



Os lances de perigo do Mogi Mirim foram em arremates de fora da área. Aos 5, Pedro arrematou à esquerda de Facas. Por volta de 35 minutos, Sorriso disparou um tiro, que saiu à direita do arqueiro da Itapirense.



Os visitantes ainda tiveram uma última oportunidade de deixar o Vail Chaves com a vitória aos 44 minutos, em jogada pela direita em que Café ficou diante do goleiro Alemão, mas não foi bem na finalização e o arqueiro do Mogi Mirim fez a defesa sem grande dificuldade.