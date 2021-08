Prefeitura anuncia reforma de 5 postos de saúde

A Prefeitura de Mogi Mirim anunciou obras de reforma em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Executado pela Secretaria de Obras, o investimento abrange as unidades da Vila Dias, Sehac, Maria Beatriz, Aterrado e Parque do Estado II.

Segundo a Prefeitura, essas unidades de saúde estão há pelo menos dois anos sem receber manutenção adequada. “Os prédios estão apresentando desgaste natural devido à falta de manutenção. São problemas nos telhados, infiltrações, dentre outros”, comentou o secretário de Obras, Paulo Roberto Tristão.

“Vamos melhorar, aperfeiçoar o que já temos, recuperar a estrutura defasada. Esses recursos servirão para reformarmos os cinco prédios que consideramos mais urgentes. Vamos ter uma rede básica bem instalada. A prioridade é a Saúde”, destacou o prefeito Paulo Silva. Ele afirmou ainda que o investimento ocorre em parceria com a Câmara Municipal.

“Ao ver o Orçamento Impositivo, a Câmara também está pensando nisso. A reforma em Martim Francisco será feita através do Orçamento Impositivo. Então, esse trabalho colaborativo entre o Executivo e o Legislativo, com o Conselho Municipal de Saúde e as emendas dos deputados, resulta em conquistas para o município”, observou o prefeito.

Três das cinco UBSs a serem reformadas devem ter as obras iniciadas em aproximadamente 60 dias. O processo licitatório já está em andamento.

Na UBS do Sehac, já foram realizadas obras de acessibilidade e, agora, estão sendo contratadas obras de reforço na estrutura do prédio, manutenção e pintura geral. O investimento estimado para esta UBS é de R$ 302.733,76.

Na UBS Maria Beatriz, o projeto contempla a reforma externa e interna, além de pintura geral, com valor de investimento estimado em R$ 254.581,08. Já na UBS Parque do Estado II, o valor estimado de R$ 207.034,30 será destinado à manutenção da cobertura e pintura geral.

As demais UBSs (Aterrado e Vila Dias) devem iniciar a reforma em uma segunda etapa, dentro de aproximadamente 90 dias. No Aterrado e na Vila Dias estão previstos os seguintes serviços: ampliação, reforma, manutenção e pintura geral, com investimento estimado em R$ 500 mil e R$ 600 mil, respectivamente.

No total, os investimentos previstos ultrapassam R$ 1,8 milhão. O prazo de execução para cada uma das obras é de 6 meses.