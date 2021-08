Rodada dupla da Mitsubishi Cup agita Autodromo Velocittá, em Mogi Guaçu

Acelerar um carro de competição especialmente preparado para o rally e encarar uma pista de terra que você nunca andou, com curvas fechadas, subidas íngremes, longas retas e até rampas que fazem as quatro rodas do carro saírem do chão.

Foi exatamente esse desafio que pilotos e navegadores encararam neste fim de semana, durante a terceira e quarta etapas da temporada 2021 da Mitsubishi Cup, rally de velocidade promovido pela Mitsubishi. As competições ocorreram nos arredores do Autódromo Velocittá, em Mogi Guaçu, e reuniram mais de 40 veículos preparados especialmente para a competição.

Divididos em seis categorias, cada competidor tem três chances para percorrer um circuito de mais de 30 quilômetros desenhado especialmente para a etapa. No dia seguinte, são outras três tentativas, agora em um circuito totalmente diferente. Vence quem fizer a melhor média de tempo em cada dia.

O próximo encontro da Mitsubishi Cup acontecerá no próximo dia 25 de setembro, também no interior de São Paulo

As competições ocorreram nos arredores do Autódromo Velocittá, em Mogi Guaçu (Foto: Divulgação)





RESULTADOS

Outlander Sport R

Terceira Etapa

1º - Elcio Bardeli eJoão Luis Stal (#37)

2º - Andrey Iltis e João Victor Alves Ribeiro (#25)

3º - Carlos Randolpho Junior e Rodrigo Batelochi (#84)

4º - Filipe Miranda e José Miranda (#33)

5º - Rodrigo Biasi e Dalmo Bergantin (#77)





Quarta Etapa

1º - Andrey Iltis e João Victor Alves Ribeiro (#25)

2º - Elcio Bardeli eJoão Luis Stal (#37)

3º - Erick Silveira e Renato Viana (#31)

4º - Rodrigo Biasi e Dalmo Bergantin (#77)

5º - Luiz Kirschner e Cadu Sachs (#64)





Outlander Sport R Pro

Terceira Etapa

1º - Ricardo Feltre e Ivo Mayer (#28)

2º - Elcio Bardeli eJoão Luis Stal (#37)

3º - Eder Benito e Fernando Abe (#21)

4º - Andrey Iltis e João Victor Alves Ribeiro (#25)

5º - Emerson Destro e Sergio Avallone (#40)





Quarta Etapa

1º - Ricardo Feltre e Ivo Mayer (#28)

2º - Eder Benito e Fernando Abe (#21)

3º - Cristiano Rocha e Roberto Spessato (#20)

4º - Andrey Iltis e João Victor Alves Ribeiro (#25)

5º - Emerson Destro e Sergio Avallone (#40)





L200 Triton ER

Terceira Etapa

1º - Fabricio Zanella Duarte e Elaine Ribeiro (#52)

2º - Helena Soares e Kaique Bentivoglio (#6)

3º - Valdir de Lacerda e Elisa Lacerda (#56)

4º - Sergio Braz Gugelmin e Gustavo S. Gugelmin (#86)

5º - Leonardo Lanziotti e Priscila Nogueira (#29)





Quarta Etapa

1º - Fabricio Zanella Duarte e Elaine Ribeiro (#52)

2º - Gustavo S. Gugelmin e Sergio Braz Gugelmin (#86)

3º - Leonardo Lanziotti e Priscila Nogueira (#29)

4º - Valdir de Lacerda e Elisa Lacerda (#56)

5º - Helena Soares e Kaique Bentivoglio (#6)





L200 Triton ER Pro

Terceira Etapa

1º - Luiz Parente e Ricardo Amorim da Silva (#51)

2º - Fabricio Zanella Duarte e Elaine Ribeiro (#52)

3º - Peterson de Oliveira e Marcos Panstein (#45)

4º - Albano Parente Jr. e Breno de A. Rezende (#50)

5º - Helena Soares e Kaique Bentivoglio (#6)





Quarta Etapa

1º - Fabricio Zanella Duarte e Elaine Ribeiro (#52)

2º - Luiz Parente e Ricardo Amorim da Silva (#51)

3º - Albano Parente Jr. e Breno de A. Rezende (#50)

4º - Gustavo S. Gugelmin e Sergio Braz Gugelmin (#86)

5º - Leonardo Lanziotti e Priscila Nogueira (#29)





L200 Triton Sport R

Terceira Etapa

1º - Juliano Diener e Gunnar Dums (#43)

2º - Edu Piano e Manuel Dimitri Ruivo (#10)

3º - Pietro Neto e Cesinha Pereira (#1)

4º - Paulo Cesar Bertolini e Anderson Bertolini (#7)

5º - Gunter Hinkelmann e Neurivan C. Barbosa (#55)





Quarta Etapa

1º - Juliano Diener e Gunnar Dums (#43)

2º - Edu Piano e Manuel Dimitri Ruivo (#10)

3º - Bruno Van Enck e Edu Costa (#9)

4º - Pietro Neto e Cesinha Pereira (#1)

5º - Paulo Cesar Bertolini e Anderson Bertolini (#7)





L200 Triton Sport RS

Terceira Etapa

1º - Elcio Bardelli Jr. e Luiz Felipe Eckel (#19)

2º - Wagner Roncon e Joseane Koerich (#14)

3º - Felipe Cardoso e Deco Muniz (#95)

4º - Fernando Couto e Giovanni C. Brigido (#46)

5º - Fernando Posseti e Cris Starling (#15)





Quarta Etapa

1º - Elcio Bardelli Jr. e Luiz Felipe Eckel (#19)

2º - Wagner Roncon e Joseane Koerich (#14)

3º - Alessandro Tozoni e Lourival Roldan (#44)

4º - Marco Tulio Lana e Isabella Cabral Lana (#11)

5º - Fernando Couto e Giovanni C. Brigido (#46)