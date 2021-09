Acidente entre ônibus e caminhão deixa 7 feridos na Rodovia SP-191

Ao menos sete pessoas saíram feridas de um acidente que ocorreu na manhã desta sexta-feira, 17, na SP-191 (Mogi Mirim/Conchal), após um ônibus ter colidido contra a traseira de uma carreta. A colisão ocorreu por volta das 6h30 no Km 23 e, de acordo com a Intervias, seis pessoas foram socorridas com ferimentos leves.

Uma sétima vítima teve que ser conduzida ao Hospital São Camilo, em Conchal, por causa de seu estado grave. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas, de acordo com testemunhas, o ônibus, que viajava de Araras para Mogi Mirim com 25 pessoas a bordo, bateu violentamente na carreta, que seguia à frente.

Todos os ocupantes do coletivo são funcionários de uma empresa de construção e estavam indo trabalhar em Mogi. Ao ser atingida pelo ônibus, a carreta atravessou a rodovia e parou no acostamento, na entrada de uma estrada vicinal, com a cabine totalmente destruída. Já o coletivo, após o impacto, saiu da pista, atingiu uma placa de sinalização e só foi parar em um barranco existente após o acostamento.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Unidades de Resgate da Intervias, Polícia Rodoviária e Corpo de Bombeiros estiveram no local prestando assistência às vítimas e controlando o tráfego na SP-191.

Apesar de o acidente envolver veículos de grande porte, não houve necessidade de interromper o tráfego no local.