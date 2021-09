Acimm lança Faculdade do Comércio no próximo dia 9

A Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm) inova mais uma vez, e, agora, oferecerá aos seus associados a oportunidade de cursar uma Faculdade do Comércio. O lançamento será no próximo dia 9 de setembro, durante o “Café, Networking e Negócios”, que acontecerá a partir das 8h30.

A novidade foi anunciada nesta semana pelo presidente da entidade, José Luiz Ferreira, que vem trabalhando sobre o assunto há alguns meses. Ao todo, a Faculdade do Comércio possui 66 polos, já computada a unidade mogimiriana.

Mantida pelo Instituto Paulista de Ensino Superior do Comércio S/A, a Faculdade do Comércio de São Paulo (FAC-SP) tem como objetivo a qualificação inovadora e inteligente do comércio, varejo e serviços, conectando e preparando o profissional para as novas demandas do mundo digital. As aulas serão à distância e atingirão um número expressivo de estudantes das mais diversas idades.

A Faculdade do Comércio de São Paulo (FAC-SP) é uma iniciativa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), entidade com mais de 125 anos, independente de governos e sem fins lucrativos, dedicada à representação dos empresários, empreendedores e à defesa da democracia e da livre iniciativa.

Também é iniciativa da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), entidade que congrega mais de 420 associações comerciais em todo o estado de São Paulo, e que está presente em um universo de 200 mil empresários e empreendedores associados. O horário de funcionamento do polo fica sob responsabilidade de cada associação comercial.

As aulas serão à distância e se destinam a homens e mulheres. Atualmente, predomina a faixa etária de 31 e 40 anos, mas com tendência de diminuição dessa idade. O perfil ideal de potencial aluno são jovens que não têm a oferta do curso desejado em sua cidade; jovens e adultos com poder aquisitivo baixo e que enfrentam dificuldade para realizar um curso presencial; jovens e adultos que trabalham e não conseguiriam realizar um curso presencial; jovens e adultos que precisam estudar, mas não gostariam de voltar ao banco físico da faculdade e adultos que escolhem regressar ao mercado de trabalho.

A avaliação da aprendizagem nas disciplinas à distância ocorre durante o processo, podendo ser realizada por meio dos fóruns, atividades de pesquisa e/ou questionários online. Poderão realizar a prova substitutiva os alunos que não compareceram à avaliação presencial (para essa avaliação substitutiva, será cobrada uma taxa) ou que não atingiram a média de aprovação (5,0).

MÓDULOS

Os cursos de graduação são organizados em módulos. Cada semestre é composto por dois módulos, e cada um deles está organizado com aproximadamente três disciplinas, que dispõem de material didático, vídeo aulas, fóruns, chats, avaliações on-line e suporte (todos disponíveis na sala de aula virtual). Os módulos têm duração de 2 meses cada um.

Os estudantes contarão com o Módulo Ambientação, que terá o objetivo de proporcionar aos discentes todas as orientações necessárias para que eles conheçam a metodologia para conseguirem realizar o curso com mais tranquilidade. Neste módulo, os alunos têm acesso ao calendário acadêmico, ao manual do aluno, a vídeos de orientação de acesso, a suporte on-line etc.

Os inscritos poderão optar por ser um Tecnólogo, que é uma formação específica em determinada profissão. O currículo tem uma carga considerável de disciplinas práticas e está ligado às necessidades do mercado de trabalho, e sua duração é entre 2 e 3 anos.

CUSTO

Segundo a diretoria da Acimm, os cursos para formação de tecnólogos serão oferecidos de R$ 185 por R$ 148, como forma de incentivar os profissionais a participarem de mais esta iniciativa da entidade e proporcionar uma oportunidade para quem quer mudar de vida.

Na grade de opções, os candidatos poderão optar por graduação em Sistemas para Internet com foco no comércio eletrônico, graduação em Gestão Comercial, graduação em Gestão em Recursos Humanos, e graduação em Gestão Logística, todos na modalidade EAD.

O lançamento será no próximo dia 9 de setembro, durante o “Café, Networking e Negócios”, promovido pela Acimm (Foto: Arquivo/Divulgação)

Como realizar a inscrição:

As matrículas serão efetuadas mediante as seguintes condições:

Pessoalmente pelo candidato convocado;

O candidato deve ser maior de 18 anos;

Caso o candidato seja menor de 18 anos, a matrícula poderá ser feita pelos responsáveis legais ou por meio de procuração de terceiros;

O documento deve contar com o reconhecimento de firma dos responsáveis.





Documentos necessários:

1 foto 3x4;

RG (não pode ser CNH);

CPF ou RNE (Registro Nacional de Estrangeiros);

Comprovante de endereço em nome do responsável financeiro;

Certificado de Reservista (comprovante de alistamento militar);

Certidão de nascimento ou casamento;

Título de eleitor e comprovante da última votação ou certidão de quitação eleitoral (maiores de 18 anos)

1 cópia autenticada e 1 cópia simples dos seguintes documentos:

Diploma do Ensino Superior;

Histórico escolar do Ensino Médio.

Os inscritos terão até três meses após a matrícula para apresentação de todos os documentos.