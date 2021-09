Acimm retoma evento Café, Networking e Negócios

A Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm) retomou nesta quinta-feira, 9, seu tradicional Café, Networking e Negócios, após mais de um ano sem receber associados para fazer negócios. Tal evento da grade de programações já se tornou uma tradição entre empresários, que utilizam a ocasião para passar momentos agradáveis e realizar networking, como o próprio nome diz.

Logo na primeira edição de 2021, o evento foi marcado pelo lançamento oficial da Faculdade do Comércio. A instituição é mantida pelo Instituto Paulista de Ensino Superior do Comércio S/A. A Faculdade do Comércio de São Paulo (FAC-SP) tem como objetivo a qualificação inovadora e inteligente do comércio, varejo e serviços, conectando e preparando o profissional para as novas demandas do mundo digital. O Diretor Geral da FAC SP, Wilson Victorio Rodrigues, que participou do café, foi incumbido de declarar aberta a Faculdade no município.

Além disso, os visitantes puderam conhecer outros associados e promover networking. O Café se tornou conhecido pelos inúmeros negócios celebrados durante sua realização e também pelo sorteio de brindes. Profissionais de diversas áreas de atuação se reúnem num só espaço, e todos podem apresentar seu trabalho. Muitas vezes, eles são fechados durante o próprio café.

Para o presidente da Acimm, José Luiz Ferreira, ainda que o Café tenha sido retomado com número reduzido de participantes, sua realização marca uma nova fase de eventos voltados a proporcionar negócios. “Esta é uma nova etapa, e os associados devem aproveitar. Hoje, por exemplo, lançamos a Faculdade do Comércio, que será útil para empresários e colaboradores interessados em crescer”, disse.