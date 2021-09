Após 13 dias, Mogi Mirim volta a registrar morte em decorrência da Covid

Após 13 dias sem nenhum óbito em decorrência da Covid-19, Mogi Mirim registrou ontem a 345ª morte causada pelo vírus. A vítima foi um homem de 62 anos, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. A morte anterior causada pela Covid-19 havia ocorrido no dia 20 de agosto.

Ainda segundo o boletim, o município chegou a 11.536 casos confirmados da doença. Foram 40 confirmados nos últimos sete dias. Dos 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponibilizados, a Santa Casa está com 5 ocupados. Já no Hospital 22 de Outubro, há 1 paciente internado de 2 leitos instalados.

A diminuição, tanto nos novos casos de Covid-19 quanto nas mortes causadas pelo vírus, é creditada ao avanço da vacinação. Em Mogi Mirim, mais de 108 mil doses já foram aplicadas na população. Segundo dados divulgados ontem, 76,53% da população já foi vacinada com pelo menos uma dose, enquanto 39,4% já completou a imunização com as duas doses ou a dose única. Considerando apenas a população maior de 18 anos, 97,13% já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19.