Bia Doria estará em Mogi para encontro regional sobre inclusão

A primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Bia Doria, é aguardada em Mogi Mirim nesta próxima quarta-feira, dia 21, durante realização do evento “Inclusão Mais Perto”, uma iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com foco nas ações disponibilizadas pelo Governo Estadual na região.

Ao mesmo tempo, é realizada em Mogi Mirim a “Semana da Inclusão e Trânsito: Nós Somos Mobilidade”, promovida pela Prefeitura, entre 20 e 24 de setembro, na qual se insere o evento do Governo Estadual. Também devem comparecer nesta quarta-feira a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, e o deputado estadual Barros Munhoz.

O objetivo do encontro será levar informações gerais a respeito do segmento da pessoa com deficiência, apresentando políticas públicas aos municípios, com foco em áreas específicas como Saúde, Segurança, Esporte, Cultura, Reabilitação e Emprego. Além de Mogi Mirim, devem participar autoridades de outras cinco cidades: Itapira, Mogi Guaçu, Estiva Gerbi, Santo Antônio de Posse e Engenheiro Coelho. O encontro começa às 10h e será realizado no Centro Cultural.

A “Semana da Inclusão e Trânsito: Nós Somos Mobilidade” é uma iniciativa das secretarias municipais de Mobilidade Urbana e de Cultura e Turismo, com o apoio das demais secretarias municipais de Mogi Mirim, Fundo Social, Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm) e as prefeituras de Mogi Guaçu e Estiva Gerbi.