Câmara de Estiva Gerbi perde R$ 54 mil em conta bancária

A Câmara Municipal de Estiva Gerbi perdeu R$ 54 mil que estavam depositados em uma das contas bancárias da Casa, segundo informações do portal de notícias G1. Uma funcionária do Poder Legislativo estivense fez um boletim de ocorrência na delegacia local na última quinta-feira, 16.

Segundo relatou o presidente da Câmara, Adevanil Moreira, o Feio (SD), à reportagem do G1, o desaparecimento do dinheiro foi percebido na quinta e a principal suspeita é de que os dados de acesso tenham sido hackeados.

Ainda de acordo com essas informações, foram percebidas duas transações, uma de R$ 49 mil para uma conta bancária no Amazonas e outra de R$ 5 mil à uma conta digital. A Câmara Municipal entrou em contato com o Banco do Brasil, instituição responsável pela conta, para tentar o ressarcimento do montante. Até o início da tarde desta sexta, R$ 29 mil já haviam sido estornados, segundo o G1.

A Câmara de Estiva Gerbi tem nove vereadores e orçamento anual de R$ 1,4 milhão. O valor que sumiu é usado para folha de pagamento e despesas. Em nota ao portal G1, o Banco do Brasil informou que colabora com as investigações e não tem registro de invasão aos seus sistemas, que são desenvolvidos por meio de engenharia social.