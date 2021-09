Campanha da Acimm arrecada livros de histórias, brinquedos e gibis

Teve início na última segunda-feira, dia 13, e irá até o dia 10 de outubro, a campanha de arrecadação de livros de histórias, brinquedos e gibis novos e usados que estejam em condições de uso. Haverá pontos de coleta das doações em mais de 20 empresas mogimirianas, além da própria Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm).

A campanha é uma iniciativa do Conselho da Mulher Empresária e da Cultura (CMEC) da Facesp e do Conselho da Mulher Empresária (CME) da Acimm. A iniciativa conta com o apoio da empresa Baumer e da Sicoob Crediceripa, e visa levar alegria e cultura às crianças do município.

Para a coordenadora do CME de Mogi Mirim, Fátima Fernandes, em parceria com o conselho da Facesp, a campanha deste ano mudou o foco. Além de brinquedos, os organizadores também buscam proporcionar um pouco de cultura às crianças, despertando a leitura na garotada.

“Mais que dar brinquedos a quem não tem condições de comprar, o CME quer despertar o hábito da leitura logo cedo, e preparar as futuras gerações para um mundo cada vez mais competitivo”, disse. O trabalho se espelha nas campanhas promovidas pelo CMEC da Facesp, que objetivam fugir do assistencialismo e promovem o desenvolvimento dos beneficiados por meio da cultura.

Confira os postos de arrecadação de doações:

ACIMM

Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 500 - Nova Mogi

Agropecuária Avenida

Av. Pedro Bottesi, 1348 - Jardim Bi-Centenário

Anizete Modas

R. João Carlos da Cunha Canto, 765 - Jd Nazareth

Bar do Tina

R. Padre Roque, 1581 - Jd Áurea

Baumer

Av. Pref. Antônio Tavares Leite, 181 - Distrito Industrial José Marangoni

Bugigames

R. Minas Gerais, 34 - Saúde

Casa & Verde

Av. Prof. Adib Chaib, 2834 - Centro

Copo de Leite

R. José Bonifácio, 219 - Centro

De Pieri

R. Aquiles Albano, 414 – Bairro Saúde

Do-Ré-Mi Brinquedos

R. Conde de Parnaíba, 270 - Centro

Drogaria Danielli

R. Padre José, 302 - Centro

Av. Pedro Bottesi, 1604 - Tucura

R. Bolívia, 429 - Vila Dias

Floricultura Laços e Flores

Rua Senador José Bonifácio, 494 - Centro

Garden Brasil

Av. Brasil, 1300 - Jd Tropical

Hypnos

Av. 22 de Outubro, 838 - Jd Santa Helena

Pentagon

R. Padre Roque, 114 - Centro

Relojoaria Dias

R. Padre Roque, 48 - Centro

Sicoob Crediceripa

R. Dr. Ulhôa Cintra, 559 - Centro

Sorveteria Finoti

Rua Senador José Bonifácio, 504 - Centro