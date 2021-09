Carro cai em rio e motorista morre na SP-340

Um grave acidente ocorrido no início da noite de domingo, 5, na Rodovia SP-340, resultou na morte de um homem de 41 anos. Segundo o relato de testemunhas, a vítima estava pilotando um Volkswagen Cross Fox no sentido Sul da rodovia quando, na altura do Km 179, próximo ao trevo de acesso ao bairro rural do Jatobaseiro, em Mogi Guaçu, acabou perdendo o controle do carro.

Em seguida, o Cross Fox, com placas de Mogi Mirim, invadiu o canteiro central, bateu em uma caixa de captação de águas pluviais e acabou indo parar dentro do Rio Oriçanga, numa queda de mais de 10 metros. Como o rio está com pouco volume de água, o carro ficou apenas com a frente submersa.

Motoristas que presenciaram o acidente comunicaram a Renovias, que enviou equipes de resgate para o local. Imediatamente, os socorristas se dirigiram até o veículo, que ainda estava com o motor ligado e as portas abertas. Porém, para a surpresa de todos, o motorista não estava mais no interior do Cross Fox.

Homens do Corpo de Bombeiros, que também estiveram no local, começaram uma busca pela vítima e acabaram encontrando o corpo de um homem, identificado como Adriano Batista Cândido, caído a poucos metros do local. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica foram até a rodovia apurar os detalhes deste acidente.

Eles buscam determinar se o homem morreu após a queda do veículo no rio ou se foi ejetado do carro, depois que o Cross Fox colidiu com a estrutura de captação de água da chuva. Também não está descartada a hipótese dele ter deixado o carro após o acidente e desmaiado logo em seguida.

Neste caso, ele teria caído nas águas do Oriçanga e morrido por afogamento. A ocorrência foi registrada pelos policiais rodoviários sargento Klinger e cabo Evaristo.

Com informações do portal Mogi Guaçu Acontece