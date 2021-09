Com restrição de idade, 4 creches de Mogi Mirim retomam aulas presenciais no dia 4

A Secretaria Municipal de Educação confirmou para segunda-feira, dia 4, a retomada das aulas presenciais em quatro creches de Mogi Mirim. Segundo o planejamento da equipe, este reinício terá caráter experimental.

O retorno ocorrerá em dois Centros Educacionais Municipais de Primeira Infância (Cempis): Professora Maria Rottoli Mansur, no bairro Santa Clara, zona Norte da cidade; e Professora Michele Lucon, no Sehac, na região Leste.

Além delas, duas associações conveniadas à Prefeitura, o Lar Infantil Aninha e a Casa da Criança, vão retomar as atividades presenciais no dia 4. O retorno nas demais unidades de Primeira Infância ainda não tem data prevista, segundo informou a Prefeitura.

Os Cempis atendem alunos a partir de 4 meses. Contudo, nesta fase, retornam ao modo presencial apenas as crianças do maternal, com idade entre 2 anos e 3 anos e 11 meses. Assim, será atingida a capacidade de 50% de cada unidade. Os responsáveis pelas creches já se reuniram na Seduc e foram orientados a chamar os pais para anunciar o retorno, que, assim como nas escolas municipais, será facultativo neste momento.

Pela complexidade da faixa compreendida, que demanda maior dependência e proximidade entre alunos e docentes, como cuidados no colo, higienização, entre outros, o retorno tem sido planejado com "extremo rigor", informou a Secretaria de Educação.

Serão respeitados todos os protocolos impostos pelo Plano São Paulo, orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Escola Segura, bem como da Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância em Saúde.

A merenda escolar será fornecida normalmente aos alunos que voltarem ao ensino presencial. Porém, as famílias em situação de vulnerabilidade social, que têm recebido a cesta básica nos últimos meses, podem continuar com a solicitação até o retorno de seus filhos às unidades.