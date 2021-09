Estágio de Verão 2022 da Eaton abre inscrições só para mulheres em áreas técnicas

A Eaton anunciou a abertura das inscrições do Programa de Estágio de Verão 2022, nesta segunda-feira, 6. As vagas disponibilizadas são exclusivas para mulheres estudantes dos cursos de graduação de Engenharia e têm por objetivo promover a diversidade e a atuação do público feminino em áreas técnicas.

Para participar do processo seletivo, as candidatas devem cursar entre o terceiro e quarto ano da universidade e poderão concorrer a oportunidades nas unidades de Mogi Mirim, São José dos Campos, Valinhos e Caxias do Sul (RS).

Com duração entre janeiro e fevereiro de 2022, a iniciativa possibilita que as estudantes aproveitem a estação para investir na ampliação do conhecimento e experiência prática. Durante o período, elas serão responsáveis pelo desenvolvimento de projetos focados em melhoria contínua, inovação e/ou Indústria 4.0 nas áreas de Engenharia de Produto, Manufatura, Forjaria, Manutenção, Tratamento Térmico, Qualidade e Processos.

Ivana Damasceno, estudante de Engenharia Mecânica, participou da edição deste ano do programa e conta que, com o suporte do time, obteve êxito no seu projeto, assim como agregou mais experiência prática para sua carreira. “Foram dois meses desenvolvendo um projeto da área de Meio Ambiente, Saúde e Segurança. Posso dizer que sou uma profissional muito mais completa porque essa vivência me fez desenvolver diversas habilidades e estar mais próxima ao processo industrial”, comenta.

O estágio oferece remuneração competitiva e conta com benefícios alinhados com as práticas de mercado. Para participar do processo seletivo é necessário fazer o cadastro pelo site veraoeaton.gupy.io até o dia 4 de outubro. A seleção contará com as seguintes etapas: cadastro, testes on-line, dinâmica de grupo, vídeo de entrevista e, por fim, entrevista com o gestor.