Fase 2 do Parque das Laranjeiras deve ser concluída em outubro

As obras de infraestrutura no Parque das Laranjeiras, na zona Leste da cidade, continuam avançando. A pavimentação asfáltica de diversas ruas incluídas na chamada “Fase 2” do bairro já é realidade. Essa etapa, inclusive, deve terminar em outubro, conforme previsão da Prefeitura.

Em uma primeira etapa, as redes de distribuição de água potável e de coleta de esgoto foram implementadas, seguidas pelas galerias de águas pluviais, as guias, as sarjetas e as calçadas. Depois, as equipes da Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana iniciaram a fase de nivelamento de solo para, enfim, a implantação do asfalto.

“Esta é uma antiga reivindicação dos moradores do Laranjeiras. Através destas obras, eles terão todos os serviços de infraestrutura que um bairro necessita”, destacou o secretário Paulo Roberto Tristão.

No total, as obras de infraestrutura representam um investimento aproximado de R$ 17 milhões. Só de pavimento asfáltico, são R$ 5 milhões. A COMARCA esteve no bairro na última semana, acompanhando o prefeito Paulo Silva (PDT), que revelou que planeja investir R$ 6 milhões para dar início às obras da “Fase 3”, a última do loteamento.

O prefeito destacou ainda que após 40 anos será possível, ao mesmo tempo, a regularização fundiária total do bairro, graças a um projeto técnico-ambiental custeado pelo empreendimento imobiliário Flor D’Aldeia, em forma de contrapartida ao município. “Até o final do ano, cada morador do Laranjeiras terá sua escritura”, explicou o sócio-proprietário do Flor D´Aldeia, Ricardo Lima Braga Santistevan.