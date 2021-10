Festa de São Benedito começa nesta sexta-feira

Começam nesta sexta-feira, dia 1º de outubro, as festividades de São Benedito. Serão cinco dias de programação, organizada pela paróquia dedicada ao santo, localizada na Praça Duque de Caxias, no Centro de Mogi Mirim.

Até terça-feira, dia 5, haverá barracas para venda de pastel, pizza, churrasco, refrigerante e cerveja. A retirada ocorrerá sempre após as missas. Já o bolo de São Benedito será entregue somente no dia 5, após bênção na missa, e cada pedação será comercializado a R$ 5. As vendas são antecipadas, na secretaria da igreja e nas comunidades.

Nesta sexta, dia 1º, também é celebrado o Dia de Santa Terezinha do Menino Jesus. Por isso, haverá missa com bênção das rosas de Santa Terezinha, a partir das 19h30. Antes, às 18h30, haverá oração do terço. No sábado, dia 2, Dia dos Santos Anjos da Guarda, haverá missa e bênção das imagens de São Benedito, a partir das 17h.

No domingo, dia 3, haverá missa às 10h. Já na missa das 19h, haverá bênção do sal das famílias. Na segunda-feira, dia 4, Dia de São Francisco de Assis, haverá missa e bênção da água para os animais, a partir das 19h30. A Paróquia São Benedito também receberá doação de alimentos.

No encerramento das festividades, na terça-feira, Dia de São Benedito, a missa será celebrada pelo bispo de Amparo, Dom Luiz Gonzaga Fechio, a partir das 19h30. Outras informação sobre a programação podem ser obtidas pelo WhatsApp da paróquia: 9.8831.4013.

HISTÓRICO

Benedito nasceu na Sicília, por volta de 1526. Ingressou num convento franciscano de Palermo, capital da Sicília, e foi religioso exemplar. Tendo concluído seu período como superior, retornou para a cozinha do convento, reassumindo funções modestas que antes desempenhara. Foi canonizado em 1807 pelo Papa Pio VII e é um dos padroeiros de Palermo.