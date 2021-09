Fogo atinge estábulo e mata seis cavalos em Mogi Guaçu

Uma queimada de grandes proporções provocou uma tragédia na madrugada de quarta-feira, 15, na zona rural de Mogi Guaçu. Cinco cavalos que estavam num estábulo em uma chácara do bairro Santa Felicidade, às margens da SP-342, morreram carbonizados quando as chamas atingiram o local.

Um sexto equino conseguiu escapar, mas devido às graves queimaduras, inclusive nos olhos, teve que ser sacrificado. O Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu foi acionado, mas não conseguiu chegar a tempo de evitar a mortandade. Mesmo assim, a ação dos bombeiros foi importante para impedir que as chamas se espalhassem pelo restante da propriedade e também atingissem as chácaras vizinhas.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica de Mogi Guaçu compareceram à propriedade para tentar determinar as causas do incêndio, embora a possibilidade de as chamas terem começado de forma criminosa seja muito grande.

As carcaças dos animais que morreram carbonizados e do cavalo que teve que ser sacrificado deverão ser removidas pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura, para que seja dada uma destinação sanitária adequada.