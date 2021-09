Grupo Fênix assume transporte público coletivo em Mogi Guaçu

A partir do próximo sábado, dia 25, a Expresso Fênix assume o serviço do transporte coletivo de passageiros em Mogi Guaçu. Única interessada do processo licitatório aberto pela Prefeitura, a nova concessionária será a responsável pelo serviço pelos próximos 20 anos, conforme prevê o contrato de concessão.

O valor da tarifa será de R$ 5,30, um aumento de R$ 0,50 em relação à tarifa atual praticada pela Viação Santa Cruz. Segundo a empresa, a tabela de horários com os itinerários estará disponível em breve no site www.fenixfacil.com.br/mogiguacu.

A empresa informou que, de início, irá disponibilizar 20 novos ônibus no itinerário urbano e rural. A frota terá 1,5 ano de idade média. Ainda segundo a concessionária, os veículos irão utilizar biocombustível (S10 e Arla 32) e serão equipados com um sistema que reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera.

Os 20 ônibus também irão contar com internet grátis, por meio de conexão wi-fi, monitoramento por sistema de GPS, sistema de bilhetagem eletrônica, sistema de monitoramento de seguranças por câmeras e sistema de reconhecimento facial nas catracas, além de cumprir e exigência de 100% da frota com elevadores e acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida.

Com a instalação do GPS em todos os veículos da frota, a empresa também poderá disponibilizar, em breve, um aplicativo que dará informações precisas e em tempo real de horários e todos os itinerários dos ônibus que circulam na cidade, assim como já acontece em cidades em outras cidades, como Mogi Mirim, por uma parceria com o aplicativo CittaMobi.

Outra novidade será na validação da bilhetagem eletrônica. Com um investimento na aquisição de um novo sistema, treinamento e capacitação da mão de obra, os ônibus vão contar com reconhecimento biométrico facial dos usuários, o que auxiliará na fiscalização dos beneficiários de gratuidade tarifária, o que evitará a ocorrência de fraudes, além do uso indevido de cartões.

A partir de terça-feira, 21, a Fênix dará início ao cadastramento dos usuários de transporte coletivo. A primeira via do Bilhete Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet, no site www.fenixfacil.com.br/mogiguacu ou presencialmente. Neste último caso, o agendamento é obrigatório, no próprio site.

“Estamos investindo e trabalhando muito para oferecer um transporte de qualidade aos moradores de Mogi Guaçu. Nos próximos dias, nossos clientes poderão contar com o que existe de mais moderno em sistema operacional, similar ao adotado nos grandes centros urbanos. A Prefeitura foi muito exigente com relação a qualidade do serviço e isso traz confiança para podermos trabalhar”, afirma Victor Hugo Chedid, diretor do Grupo Fênix.