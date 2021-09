International Paper lança programa de Trainee Master com remuneração de R$ 8.108,00

A International Paper (IP) está com as inscrições abertas para seu Programa de Trainee Master, que busca profissionais de alto potencial que serão preparados para assumir cargos de liderança na empresa.

O programa, que terá duração de 24 meses e remuneração de R$ 8.108,00, oferece nove vagas de trainee para as áreas Industrial, Tecnologia e Florestal. Os selecionados atuarão nas unidades da International Paper de Mogi Guaçu e Luiz Antônio, no estado de São Paulo, e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.

Diferentemente de processos de trainee usuais, o Trainee Master da IP não exige que os candidatos sejam recém-formados, mas que eles tenham uma experiência mínima de cinco anos na área industrial em qualquer ocupação/cargo (podendo contabilizar o período de estágio, cargos de operação, auxiliar, ajudante, e considerando todos os tipos de indústria). Para a vaga de Trainee Florestal, é exigida a experiência mínima de cinco anos na área Florestal. Outro requisito é ser formado em Engenharia ou se formar ainda este ano.

Visando conceder oportunidades iguais a todos, a empresa não listou o domínio da língua inglesa como pré-requisito. Dessa maneira, os trainees que não tiverem esse conhecimento, receberão uma bolsa no Programa de Idiomas da IP. “Acreditamos que um ambiente com diversidade de ideias, habilidades, atitudes e conhecimentos melhora a colaboração entre as equipes e promove inovação”, explica Vitor Benossi, gerente do Centro de Expertise em Talentos e Diversidade & Inclusão.

Devido à pandemia e a necessidade do distanciamento social, todo o processo seletivo será realizado de forma on-line. Portanto, os interessados em participar devem se inscrever até o dia 26 de setembro pelo site jobs.kenoby.com/nextgeneration.

Os selecionados atuarão nas unidades da International Paper de Mogi Guaçu (foto) e Luiz Antônio, no estado de São Paulo, e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul (Foto: Divulgação)





Confira as vagas de trainee disponíveis em cada unidade:

Mogi Guaçu (SP):

Industrial e Tecnologia

Florestal

Luiz Antônio (SP):

Industrial

Três Lagoas (MG):

Industrial