Itapira tem 1ª caso detectado da variante Delta

O primeiro caso da variante Delta do coronavírus foi detectado em Itapira. A notificação do caso veio através do Governo do Estado de São Paulo, através do Departamento Regional de Saúde de São João da Boa Vista. O exame PCR foi feito pelo Instituto Adolfo Lutz por sistema de amostragem.

A Vigilância Epidemiológica já fez o monitoramento do caso. O paciente é um homem de 74 anos que já cumpriu todo o período de quarentena e está totalmente recuperado. Ele havia tomado as duas doses da vacina Coronavac, apresentou os primeiros sintomas no dia 8 de agosto e teve apenas manifestações gripais leves. Ele relata não ter saído de Itapira e a pessoa com quem ele mora não apresentou nenhum sintoma da Covid-19.

A variante Delta do vírus Sars-Cov-2 apresenta mutações genéticas múltiplas que a tornam mais transmissível. A Secretaria Municipal de Saúde faz o alerta para que a população mantenha todos os cuidados preventivos como uso de máscara, distanciamento social e higiene das mãos para evitar um novo avanço de casos no município.

Além disso, a Vigilância também reforça a importância da vacinação para combater o vírus e faz um alerta para os que estão em atraso para tomar a 2ª dose. Já para os que ainda não tomaram nem a 1ª dose a orientação é para que fiquem atentos aos canais oficiais de comunicação da Prefeitura.