Mogi Mirim aplica mais de 3 mil doses em mutirão de vacinas

O mutirão realizado neste sábado, 4, para aplicação de doses da vacina contra a Covid-19 atingiu mais de 3 mil pessoas. Segunda a Secretaria Municipal de Saúde, foram 3.145 doses aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de toda a cidade.

Estavam aptos a se vacinar todos aqueles que tinham a segunda dose agendada entre 4 e 7 de setembro, ou estavam com a segunda dose atrasada. Além disso, foi aberta a vacinação com a primeira dose para todos os adolescentes com idade entre 12 e 17 anos.

Com a adesão da população, filas foram registradas na maior parte do dia nas principais unidades de saúde, principalmente aquelas incumbidas de aplicar a primeira e segunda doses. Foi o caso, por exemplo, da UBS Santa Cruz, na região Oeste. Já na UBS do Jardim Paulista, na zona Norte, a espera média era de cerca de 30 minutos no final da manhã.

Com a formação de filas no período da manhã, o Centro de Especialidades Médicas (CEM) passou a aplicar a primeira dose em adolescentes, para suprir mais rapidamente a demanda, uma vez que, inicialmente, apenas três UBSs foram encarregadas de realizar a vacinação no público de 12 a 17 anos.

3ª DOSE

A partir de quarta-feira, 8, Mogi Mirim começa a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos, que já tenham tomado a segunda dose há pelo menos seis meses. Neste primeiro momento, apenas quem tem 85 anos ou mais poderá se vacinar no município.

Ao longo da semana, entre quarta e sexta-feira, também ocorrerá a aplicação da primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos e da segunda dose para quem está com a vacina agendada entre os dias 8 e 10 de setembro, ou esteja com a vacina em atraso.

Ao longo da semana, entre quarta e sexta-feira, também ocorrerá a aplicação da primeira, segunda e terceira doses para os respectivos públicos aptos a se vacinarem (Foto: Arquivo)