Mogi Mirim começa aplicação de 3ª dose da vacina contra a Covid

A partir desta quarta-feira, a Secretaria de Saúde de Mogi Mirim vai vacinar três grupos prioritários: adolescentes de 12 a 17 anos, pessoas com a segunda dose em atraso ou agendada para 8, 9 e 10 de setembro, e idosos maiores de 85 anos e com intervalo maior de seis meses da aplicação da segunda dose.

A vacinação vai acontecer de quarta a sexta-feira, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). No Parque do Estado, distrito de Martim Francisco e Jardim Planalto, a vacinação vai ocorrer das 13h às 15h30. Já as UBSs Aterrado, Maria Beatriz, Santa Clara, Albejante, Seixas, Vanderlei, Paulista e Santa Cruz vão atender em horário estendido, das 15h às 19h.

No ato da vacinação da primeira dose é obrigatória a apresentação do RG, CPF e comprovante de residência. Também é preciso fazer o pré-cadastro no site do Vacina Já. Para quem vai tomar a segunda ou a terceira dose, é preciso levar apenas o RG/CPF e a carteirinha de vacinação que comprove a aplicação da dose anterior.