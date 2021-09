Mogi Mirim tem ato em defesa do presidente Bolsonaro

Mogi Mirim registrou na manhã desta terça-feira, feriado de 7 de Setembro, uma manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A concentração foi marcada para 9h, na Praça Rui Barbosa, e os manifestantes foram chegando ao longo da hora seguinte.

A ampla maioria dos manifestantes vestia verde e amarelo. Também carregavam a bandeira do Brasil, mas não empunhavam cartazes ou faixas. No auge do ato, cerca de 80 pessoas se concentravam na praça central de Mogi Mirim. Durante as quase duas horas de concentração, não houve discursos dos que estavam presentes.

Ao final, os manifestantes se reuniram para cantar o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, rezaram a oração do Pai Nosso e alguns entoaram a música católica "Dai-nos a Bênção", dedicada a Nossa Senhora Aparecida.

Diversos atos a favor de Bolsonaro foram marcados em todo o Brasil. Nas manifestações ocorridas em Brasília, por exemplo, os protestos tinham como alvo o Supremo Tribunal Federal (STF). Para o final da tarde de hoje, é aguardada a presença do presidente da República na manifestação que ocorre na Avenida Paulista, em São Paulo.

Ônibus fretados de Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Itapira saíram rumo à capital, com manifestantes que vão aderir aos protestos marcados para este feriado de 7 de Setembro.

ANTES

A data alusiva à Independência do Brasil foi oficialmente celebrada em Mogi Mirim com um ato cívico organizado pela Prefeitura, às 8h desta terça-feira. Marcaram presença a vice-prefeita Maria Alice Mostardinha (SD), a presidente da Câmara Municipal Sônia Módena (CDD), os vereadores Lúcia Tenório (CDD), João Gasparini (DEM), Mara Choquetta (PSB) e Tiago Costa (MDB), além de autoridades do Tiro de Guerra 02-023 e homens da Guarda Civil Municipal (GCM), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Militar Rodoviária.

O Hino Nacional Brasileiro e o Hino da Independência do Brasil foram executados pela Lyra Mojimiriana, sob regência do maestro Carlos Lima, para o hasteamento das bandeiras do Brasil, de São Paulo e de Mogi Mirim. Escoteiros e secretários municipais também estavam presentes. A Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm) esteve representada pelo presidente José Luiz Ferreira. O ato cívico durou cerca de 15 minutos.