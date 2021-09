Receita e Polícia Federal realizam operação em Mogi Mirim

A Receita Federal (RF), o Ministério Público Federal (MPF), a Polícia Federal (PF), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deflagraram, na manhã desta terça-feira, 28, a Operação Blindagem Metálica, com o objetivo de desarticular um conglomerado empresarial que opera um sofisticado esquema de sonegação tributária no ramo de reciclagem e produção de alumínio.

Em Mogi Mirim, agentes da PF e fiscais da Receita cumpriram, por volta das 7h, mandados de busca e apreensão contra uma empresa localizada à Rua Antônio Moreno Peres, no bairro Maria Beatriz, zona Sul da cidade. Na oportunidade, foram apreendidos, basicamente, computadores e uma grande quantidade de documentos fiscais. Todo esse material foi enviado a São José dos Campos, onde está a base da Receita Federal que deflagrou a operação.

As investigações foram iniciadas em 2018. O grupo, entretanto, já foi fiscalizado anteriormente, e foi alvo de outras operações deflagradas pelo Poder Público nos últimos dez anos. Ao invés de promover a regularização, o grupo aprimorou a sistemática da fraude, insistindo no não cumprimento de suas obrigações tributárias perante os fiscos federal e estadual.

A fraude é complexa e caracterizada pelo uso intensivo de empresas "laranjas", geralmente constituídas de forma fraudulenta ou com manifesto abuso da personalidade jurídica. No escopo dos trabalhos, também foi identificado que o grupo adquiriu o controle de outras empresas do setor nos últimos anos, tornando-as sonegadoras contumazes que, em pouco tempo, geraram expressivo passivo tributário de dificílima recuperação.

A operação recebeu o nome de Blindagem Metálica em decorrência do "modus operandi" do grupo, configurado pela constituição de diversas camadas de pessoas jurídicas que cometem ilícitos fiscais, sempre afastadas dos reais controladores do esquema. A fraude lesa os cofres públicos em aproximadamente R$ 800 milhões anuais, sendo que R$ 300 milhões se referem a tributos federais (IPI, PIS e Cofins) e R$ 500 milhões, a tributos estaduais (ICMS), totalizando aproximadamente R$ 4 bilhões nos últimos 5 anos.

Para dar maior credibilidade a essas transações de compra e venda, o grupo mantinha um complexo esquema de pagamentos e recebimentos de notas fiscais das empresas "blindadoras" e "noteiras", com o objetivo de simular a operação mercantil e dificultar o rastreamento pelo fisco.

Foram cumpridos 61 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Taubaté, e executados por aproximadamente 300 policiais federais, mais de 110 auditores e analistas da Receita Federal, além de membros da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e integrantes do Cade. Os trabalhos estão sendo realizados na capital e no interior paulista (Sorocaba, São José dos Campos, dentre outros municípios, além de Mogi Mirim) e também em outros estados, entre eles Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Santa Catarina e Minas Gerais.