Receita Federal alerta para golpe da regularização do CPF por SMS

A Receita Federal alerta para uma nova tentativa de golpe com objetivo de extrair dados pessoais, bancários e fiscais dos contribuintes. A novidade é que a fraude está sendo realizada por SMS, e não somente por e-mail, como tem sido mais comum.

O golpe acontece quando o cidadão recebe uma mensagem, em seu celular, mandando regularizar o CPF. Nesse SMS, há um link para acesso, com o suposto objetivo de "efetuar a regularização" solicitada. No entanto, o endereço informado não tem nenhuma relação com o site da Receita.

Os golpistas se utilizam o nome da Receita Federal, mas tudo não passa de uma tentativa de golpe. A orientação ao contribuinte é que, caso receba esse tipo de SMS, jamais clique no link indicado e proceda com o bloqueio do número para não receber outras mensagens do tipo.

Caso clique no link fraudulento, o cidadão poderá ficar vulnerável a vírus e malwares, que podem roubar seus dados pessoais, bancários e fiscais.

CONFIÁVEL

Para os serviços de CPF, o cidadão deve acessar o exclusivamente o site da Receita Federal: www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-cpf. Caso o CPF esteja como pendente de regularização, pode significar a falta de entrega da Declaração do Imposto de Renda. No site, o contribuinte encontra a orientação completa do que dever ser feito, nesse caso.

O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é um banco de dados gerenciado pela Receita Federal, que armazena informações cadastrais de contribuintes obrigados à inscrição no CPF, ou de cidadãos que se inscreveram voluntariamente.

Não há idade mínima para a inscrição (recém-nascidos, por exemplo, podem ser inscritos) e é permitida a inscrição de brasileiros ou estrangeiros, residentes no Brasil ou no exterior.