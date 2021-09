Saúde libera vacinação para quem ainda não tomou a 1ª dose

A Secretaria Municipal de Saúde, considerando a baixa procura pelas doses remanescentes dos adolescentes e que ainda existem pessoas da população em geral sem a primeira dose, liberou a vacinação para aqueles que ainda não tomaram a primeira dose, a partir de 12 anos.

A liberação para a aplicação da vacina neste público específico vai ocorrer nesta quarta-feira, dia 15, e se estenderá até quinta-feira, 16, ou até que se esgotem as doses. A imunização com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 ocorrerá exclusivamente na UBS Santa Clara, das 17h às 19h.

Paralelamente, as segundas e terceiras doses continuam sendo realizadas em todas as UBSs do município, no horário das 13h às 16h30. A Secretaria de Saúde ressalta ainda que, considerando que as cidades vizinhas também estão com falta de doses, será feita uma triagem criteriosa em relação à comprovação de endereço.

O comprovante de endereço deve estar no nome da pessoa, ou caso o comprovante esteja no nome de esposa, marido, pais ou filhos, haverá a necessidade de demonstrar o grau de parentesco, além de conferência do cadastro no VacinaJá e no sistema Viver.