Trecho da Avenida Brasil será interditado no feriado de 7 de Setembro

As equipes da Sesamm (Serviços de Saneamento de Mogi Mirim) vão avançar com as obras de implantação dos coletores e interceptores da rede de esgotos nas duas margens do Córrego Santo Antônio. Por isso, neste feriado de 7 de Setembro, máquinas pesadas serão utilizadas no cruzamento da Avenida 22 de Outubro com a Avenida Brasil e também no início da Rua Humaitá.

Para viabilizar a realização do serviço, as duas margens (direita e esquerda) do córrego estarão interditadas entre o cruzamento com a Avenida 22 de Outubro e a Rua João Bordignon, sendo permitido apenas acesso local.

De acordo com o cronograma de obras, essa interdição maior ocorrerá apenas na data de 7 de setembro, para evitar transtornos no trânsito e reduzir o impacto para motoristas que trafegam diariamente pelo local e comerciantes daquela região.

