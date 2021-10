22º Veiling Market apresenta novidades em plantas e novos projetos para os produtores

A grande feira de negócios da mais importante cooperativa de flores do Brasil – a Veiling Holambra – foi realizada na última quinta e sexta-feira, em formato híbrido, e promoveu o contato direto entre os produtores associados com os mais de 600 clientes ativos, entre eles os principais atacadistas de todo o Brasil, floriculturas, redes de autosserviço e garden centers.

Além de apresentar os novos produtos e as tendências do mercado de flores e plantas ornamentais no Brasil, o evento Veiling Market, que chegou a sua 22ª edição, permite a realização de negociações diretas entre compradores e produtores cooperados, a médio e longo prazos.

Este ano, a Cooperativa apresentou dois estandes especiais para o reposicionamento e relançamento dos projetos "Plante Ar Puro" e "Colours". O debate sobre "Plante Ar Puro" foi conduzido pelo consultor Antônio Hélio Junqueira, da Hórtica Consultoria, Estudos de Tendências e Inteligência de Mercado, e pelo biólogo e "plant influencer" Samuel Gonçalves, do “Um botânico no apartamento”. O projeto "Colours" também foi apresentado pelo consultor Antonio Hélio Junqueira.

“Trata-se de uma feira de negócios com o objetivo de promover o encontro dos nossos produtores com os profissionais ligados a todos os elos da cadeia de flores e plantas, como atacadistas, floristas, decoradores, paisagistas e designers de interiores. O Veiling Market permite, também, de forma simples e direta, obter um feedback do mercado e identificar as tendências e nichos comerciais para oportunizar novos negócios”, explica o CEO da Cooperativa Veiling Holambra, Jorge Possato.

Por meio desta negociação direta, os compradores podem fazer reservas ou compras antecipadas das produções de flores e plantas para garantir bons preços, independentemente das oscilações de mercado.