Burger King de Mogi Mirim começa a funcionar

A unidade de Mogi Mirim do Burger King começou a funcionar nesta quarta-feira, dia 20. O restaurante está localizado na Rua Padre Roque, 656, na altura do Edifício Manhattan. Os clientes podem consumir na área interna da loja ou retirar um pedido pelo sistema drive-thru existente no local.





Em Mogi Mirim, a unidade do Burger King deve funcionar diariamente das 10h à meia-noite, incluindo o drive-thru. No entanto, o gerente Maurício Neres adiantou para A COMARCA que, em breve, esse horário deve ser estendido e a loja funcionará até a madrugada, aos finais de semana.





Outra novidade que será implementada nas próximas semanas é o sistema de delivery, para entregas nas casas dos clientes. A unidade local do Burger King é aguardada desde julho, quando a notícia da implantação de uma unidade em Mogi Mirim tornou-se pública através da imprensa.





A marca Burger King está presente no Brasil desde 2004, com a inauguração de um restaurante no Shopping Ibirapuera, na capital paulista. Desde 2011, porém, a rede está em forte expansão. Atualmente, são mais de 16 mil funcionários em todo o Brasil e pelo menos 850 pontos de venda em todos os estados da federação.