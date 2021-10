Campanha da Acimm e do CME arrecada mais de mil doações

A Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm) fechou a campanha alusiva ao Dia Das Crianças deste ano. Ao todo, foram arrecadados mais de mil brinquedos, livros e gibis, nos 21 pontos de coleta. A campanha teve início no dia 13 de setembro, e se estendeu até o dia 5 de outubro.

A iniciativa veio do Conselho da Mulher Empresária e da Cultura da Facesp e do Conselho da Mulher Empresária (CME) da Acimm, contando com o apoio da empresa Baumer e Sicoob Crediceripa, e tem por objetivo levar alegria e cultura às crianças carentes.

Segundo a coordenadora do Conselho da Mulher Empresária (CME), Fátima Fernandes, foram arrecadados 799 brinquedos e 298 livros e gibis. Para ela, o número de doações foi satisfatório, mesmo a população se recuperando da pandemia.

Ainda segundo Fátima, os objetos arrecadados serão distribuídos entre sete Organizações Não Governamentais (ONGs) locais. Desta forma, será possível colaborar com algumas crianças em situação de vulnerabilidade social no Dia das Crianças.

As entidades beneficiadas são Casa da Criança, Educandário, Equipotência, ICA, Lar Aninha, Projeto Doce Floresta e Cecom Vila Dias.

Campanha arrecadou 799 brinquedos e 298 livros e gibis (Foto: Divulgação/Acimm)