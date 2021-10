Com apoio do Crea, hub de inovação é inaugurado em Mogi Mirim

O primeiro hub de Inovação da Baixa Mogiana, o Hub Mogiana Valley Tech (MVT), foi oficialmente inaugurado na noite da última quinta-feira, dia 14. Criado pela Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mogi Mirim (Aseaamm), em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), conta com o apoio da Prefeitura, de empresas da cidade e de instituições de ensino.

Para o evento de lançamento, no Centro Cultural, marcaram presença o presidente do Crea-SP, Vinicius Marchese, o prefeito Paulo Silva, a presidente da Câmara Municipal, Sônia Módena, o segundo vice-presidente da Câmara, Dirceu Paulino, e o presidente da Aseaamm, Thiago Henrique Ananias Raimundo.

O objetivo do hub é contribuir com o desenvolvimento econômico por meio de projetos de inovação tecnológica e capacitação avançada, em cooperação com instituições de ensino, empresas públicas e privadas. A iniciativa conta, ainda, com apoio da Prefeitura de Mogi Mirim, da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), da Escola Técnica Estadual (Etec), e das Faculdades Santa Lúcia e Maria Imaculada.

“O Hub MVT veio para inovar a cidade de Mogi Mirim, buscar empreendedores que tenham mente aberta, casar com instituições de ensino, Poder Público e a entidade de engenharia, juntamente com o Crea-SP, para que possamos buscar soluções”, resumiu Thiago Raimundo. “Nosso objetivo principal, no futuro, é transformar Mogi Mirim em um polo de tecnologia. O hub é o primeiro passo”, revelou o prefeito Paulo Silva.

“Estamos criando um ecossistema de inovação, no qual profissionais, empresas e instituições de ensino estarão conectados, gerando oportunidades, soluções e projetos. Espero muito que Mogi Mirim seja apenas o primeiro passo e que outras associações também coloquem seus hubs de pé”, frisou Marchese. “Para mim é uma honra lançar isso na cidade onde tenho uma história muito bacana”, completou o presidente do Crea-SP, que é natural de Mogi Guaçu, mas morou e estudou em Mogi Mirim.

“A cidade constrói futuro quando a comunidade local se une para pensar no futuro, isso é muito promissor. Um ponto importante é a criação de políticas públicas voltadas a uma política de inovação. Isso traz um salto de qualidade não só para a cidade como para toda a região”, destacou a presidente do Instituto Inova, Bruna Boa Sorte, que participou da implantação do Hub MVT.

Para replicar iniciativas como essa em outros municípios do estado, o Crea-SP instituiu um Comitê Multidisciplinar de Inovação, composto por colaboradores, inspetores e conselheiros. Entre suas atribuições está a elaboração de um manual para auxiliar as associações a organizarem hubs em seus locais de atuação.

O hub possibilita interação entre startups, empresas, investidores e as instituições de ensino, disponibilizando estrutura física e recursos que dão suporte às operações. Assim, a sua missão é fomentar o empreendedorismo e a tecnologia, propagando a cultura de geração de negócios através de startups.

O Hub MogianaValley Tech está localizado na Avenida Santo Antônio, nº 299, no Centro de Mogi Mirim.