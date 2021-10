Durante feriado, tráfego no sentido sul de Minas deve ser de 112 mil veículos

O feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado em 12 de outubro, deve movimentar milhares de pessoas pelas estradas da região. A previsão é que aproximadamente 112 mil veículos passem pela pista norte da praça de Pedágio de Jaguariúna, no sentido de Minas Gerais, durante o período.

A Renovias, concessionária que administra a SP-340, montou uma operação especial para o feriado, entre sexta, dia 8, e terça-feira, dia 12. As equipes da concessionária estarão reforçadas e as viaturas posicionadas em locais estratégicos para atender qualquer emergência.

Os períodos de maior movimentação na ida deverão ser entre as 16h e 20h de sexta-feira e, no sábado, das 9h às 14h. No retorno, sentido Campinas/capital, a movimentação deverá ser mais intensa na terça-feira, entre 15h e 19h.

Além disso, a Renovias e a Polícia Militar Rodoviária (PMR) farão ações educativas em Campinas, Casa Branca e Mogi Guaçu, durante a programação especial, para orientar os motoristas sobre o uso correto do acostamento e evitar acidentes.

“Se o motorista tiver qualquer problema que o impeça de parar em um posto de serviço ou seguir viagem, o ideal é que o veículo seja posicionado no gramado lateral. Se não houver essa área à disposição, o acostamento deve ser utilizado da forma correta: ligue o pisca-alerta e posicione o triângulo a uma distância mínima de 30 metros. Para aumentar a segurança, posicione esse dispositivo à uma distância correspondente à velocidade da via. Se for uma rodovia de 110 km/h, por exemplo, desça do carro e conte 120 passos para posicioná-lo”, exemplifica o coordenador de tráfego da Renovias, Alexandre Bueno da Silva.

Vale lembrar que o acostamento é um local para a parada de veículos e jamais deve ser utilizado para o tráfego de veículos, mesmo em situações de fluxo mais intenso. Ao parar no acostamento, o motorista deve ligar imediatamente para a concessionária, através do número de emergências ou pelos telefones instalados a cada quilômetro.

“Após acionar a concessionária, as pessoas devem ficar protegidas atrás de defensas, por exemplo. Se não for possível, permaneçam dentro do veículo, fora da faixa de tráfego, mas com o cinto de segurança”, complementa o coordenador de tráfego da Renovias.

O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia aos motoristas. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro. Dicas de segurança nas rodovias e condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.