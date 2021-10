Estado tem menos de 2 mil internados em UTI por Covid-19 pela primeira vez desde abril de 2020

O Estado de São Paulo registrou no último domingo, 10, menos de 2 mil pessoas internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) pela Covid-19: são 1.991 pacientes neste tipo de leito. A última vez em que o balanço ficou abaixo desta marca foi em 6 de abril de 2020, quando havia 1.966 internados em UTIs.

Segundo o Governo do Estado, o total é de 4.171 hospitalizados pela doença, somando outros 2.180 pacientes em leitos de enfermaria. Estes balanços também estão próximos aos verificados no decorrer da primeira semana de monitoramento do impacto da pandemia na rede hospitalar de São Paulo, realizado por meio do Censo Covid-19, criado pela Secretaria de Estado da Saúde para esta finalidade.

O número global de internados é sete vezes menor que o registrado no pico da segunda onda, que chegou a ultrapassar 31 mil pacientes com a doença. Segmentando por tipo de leito, a demanda por UTIs é 6,5 vezes inferior atualmente, e nas enfermarias, oito vezes menor.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI também estão entre as menores desde o início da pandemia, com 30,8% no estado e 38,2% na Grande São Paulo. No decorrer da pandemia, até o momento, houve 4.383.381 casos, dos quais 4.203.902 já estão recuperados, incluindo 452.081 que foram internados e receberam alta hospitalar. Houve também 150.756 óbitos.