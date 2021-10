Fatec abre inscrições para o vestibular do primeiro semestre de 2022

As inscrições para o vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec) Arthur de Azevedo, na cidade de Mogi Mirim, estão abertas até as 15h do dia 1º de dezembro. São oferecidos cursos superiores de tecnologia, com duração de três anos e totalmente gratuitos. O corpo docente é altamente qualificado, formado por 90% de mestres e doutores.

Os cursos oferecidos pela Fatec de Mogi Mirim são: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (40 vagas matutino e 40 vagas noturno), curso que obteve nota 4 no último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade); Fabricação Mecânica (40 vagas matutino); Gestão Empresarial (20 vagas na modalidade de Ensino à Distância – EaD), curso que obteve nota 5 no Enade; Projetos Mecânicos (40 vagas noturno); e Mecatrônica Industrial (40 vagas – 1° ao 4° semestre vespertino e 5° e 6° semestre noturno), curso com nota 5 pelo Conselho Estadual de Educação (CEE).

O candidato interessado em disputar uma vaga para os cursos de graduação gratuitos da Fatec deve se inscrever pelo site www.vestibularfatec.com.br e efetivar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 39, em dinheiro, em qualquer agência bancária, mediante a apresentação do boleto impresso no momento da inscrição eletrônica, ou pagar, via internet, no banco do candidato ou ainda pela ferramenta Getnet (pagamento com cartão de crédito) disponível na internet.

No ato da inscrição é possível escolher um curso como primeira opção e colocar uma segunda alternativa que poderá ser o mesmo curso (presencial), mas que seja oferecido em outro período na mesma Fatec. Outras formas de segunda opção são a escolha pelo mesmo curso (presencial) de primeira opção oferecido em qualquer período em outra Fatec ou o mesmo curso ou outro, em qualquer período e em qualquer Fatec.

A seleção para o Vestibular será por análise de histórico escolar, sem prova presencial ou online. Serão avaliadas as notas de Português e Matemática da segunda série do Ensino Médio. Quem estiver cursando o Ensino Médio, por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou modalidade semelhante, pode apresentar notas referentes ao segundo termo deste ciclo, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do Ensino Médio.

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final do processo seletivo das Fatecs, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.





A Fatec de Mogi Mirim está localizada na Rua Ariovaldo Silveira Franco, 567, Jardim 31 de Março. Outras informações podem ser obtidas pelo whatsapp (19) 9.9152.9643.