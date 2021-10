Festa de Nossa Senhora Aparecida começa no sábado, na zona Sul

Tem início no sábado, dia 9, a festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida, organizada pela Paróquia São Benedito. Serão quatro dias de atividades religiosas, na igreja localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida, na região Sul da cidade.

No sábado, haverá missa a partir das 19h. Domingo, no mesmo horário, a celebração será presidida pelo bispo de Amparo, dom Luiz Gonzaga Fechio. Já na segunda-feira, dia 11, a missa será realizada a partir das 19h30.

No dia de Nossa Senhora Aparecida, terça-feira, a programação será mais extensa. Haverá missa às 8h, seguida de oração do terço, às 9h. Ao meio-dia, será realizada a consagração à Nossa Senhora. Mais tarde, às 17h, haverá missa e, por fim, a coroação da Padroeira do Brasil ocorrerá a partir das 18h.

Na Igreja de São Benedito, no Centro, também haverá missa no dia 12 de outubro, a partir das 10h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais. Neste dia, será realizado o sorteio da rifa promovida pela paróquia.

Ainda neste sábado, será feita a entrega do “kit quermesse” para os fiéis que adquirirem um convite. Na igreja de Nossa Senhora Aparecida, haverá barracas de pastel, cachorro quente e batata. A retirada ocorre sempre após as missas. O templo está localizado na Rua Maestro Carlos Gomes, 194.