Frota do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil ganha novas viaturas

A Secretaria Municipal de Segurança Pública recebeu novos veículos para serem incorporados à frota utilizada pelo efetivo do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. As duas novas viaturas e um caminhão foram apresentados ao prefeito Paulo Silva na manhã de sexta-feira, 15, na Estação Educação

Os dois novos veículos, uma picape Fiat Strada e um Chevrolet Ônix, foram obtidos através de emenda parlamentar no valor de R$ 120 mil da deputada federal Kátia Sastre. Segundo o Municípío, o pedido partiu da vereadora Sônia Módena e a Administração apresentou contrapartida de R$ 10 mil.

“Agradeço à deputada pela ajuda ao município. Não é a primeira vez que ela auxilia a cidade, sempre na área de segurança. Esta iniciativa fortalece o atendimento à população”, declarou a vereadora Sônia Módena, presidente da Câmara Municipal.

Por intermédio de parceiros da Secretaria de Segurança Pública, as viaturas foram adesivadas e adaptadas com os equipamentos necessários, dentre os quais, giroflex.

Já o caminhão autobomba foi cedido pela Secretaria de Obras, que recebeu, em contrapartida, outro caminhão da Segurança Pública. A instalação dos aparelhos de combate a incêndios e a caracterização foram realizadas por empresas parceiras, sem nenhum custo para o município.

Os serviços do Corpo de Bombeiros Municipal podem ser solicitados pelo telefone de emergência 193 ou através do contato (19) 3862-9474, enquanto o acesso à Defesa Civil é realizado pelo telefone através do contato (19) 3806-3193.