Incêndio de grandes proporções destrói fábrica no Jardim Longatto

Um incêndio em uma antiga fábrica de caixas de papelão, localizada à Rua Prefeito Leopoldo Cambraia, no Jardim Longatto, região Norte da cidade, assustou os moradores das proximidades. A ocorrência se deu perto da Praça da Criança, no coração do bairro.

O fogo, que começou por volta das 20h30 de domingo, 24, só foi controlado uma hora mais tarde pelo Corpo de Bombeiro de Mogi Mirim. As chamas também foram combatidas do telhado de casas vizinhas para evitar a propagação do incêndio.

Pelo menos três caminhões autobombas estiveram no local, inclusive um do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu. O dono da fábrica disse à reportagem que, há algumas semanas, viciados em drogas e andarilhos já haviam invadido o local para roubar fios elétricos.

Com isso, foi descartado um curto-circuito como origem do fogo. Por outro lado, reforça a tese de que o incêndio poderia ter sido criminoso, causado por vândalos. O barracão foi totalmente destruído, apesar da rápida intervenção dos bombeiros. O telhado acabou colapsando e muitas máquinas que estavam no local acabaram sendo consumidas pelas chamas.