Intervalo para 2ª dose da vacina da Pfizer em adultos é reduzido para 21 dias

O Governo do Estado de São Paulo anunciou, na semana passada, a antecipação do intervalo de aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19 da Pfizer em adultos (acima de 18 anos) de 8 semanas para 21 dias. O prazo está indicado na bula do imunizante e amplia a proteção dos já vacinados, além de aumentar a cobertura vacinal.

Em Mogi Mirim, já a partir desta segunda-feira, 25, todos os adultos que receberam a primeira dose da vacina da Pfizer há 21 dias ou mais já podem se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para receber a segunda dose.

As UBSs Jardim Planalto, Martim Francisco, Aterrado, Santa Cruz, Santa Clara, Parque do Estado II, Dr. José Antônio Seixas Pereira, e Antônio Albejante estão aplicando a segunda dose da vacina da Pfizer nesta semana, das 8h às 10h30 e das 13h às 15h30. Já nas UBSs Jardim Paulista, Maria Beatriz e Vanderlei da Silva Bueno, que também contam com o imunizante, o horário de atendimento vai até 19h.

A vacinação para os adolescentes segue com intervalo de 8 semanas e a antecipação para o público será adotada mediante disponibilização de mais doses de Pfizer pelo Ministério da Saúde.