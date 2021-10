Missas e carreata marcam dia de Nossa Senhora Aparecida em Mogi Mirim

A comunidade católica de Mogi Mirim celebrou o 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, com missas e uma carreata em homenagem à santa, considerada pela Igreja Católica como padroeira do Brasil. As paróquias das regiões Sul e Leste da cidade concentraram as principais atividades.

Na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, na região Sul da cidade, as atividades religiosas tiveram início às 8h da manhã, com a celebração de uma missa, seguida de oração do terço. Ao meio-dia, foi realizada a consagração à Nossa Senhora. Mais tarde, às 17h, teve início mais uma missa, que terminou com a coroação da Padroeira do Brasil.

Por sinal, a coroação foi feita por uma profissional de saúde, uma homenagem à categoria que atuou na linha de frente da pandemia da Covid-19. "O melhor modo que nós tínhamos de reconhecer o trabalho desses profissionais foi fazermos o convite para coroar Nossa Senhora e dizer 'Senhora, cuide deles para que eles possam cuidar de nós'. Porque a dinâmica de Deus é assim, Ele cuida de nós para nós podermos cuidar dos outros", explicou o padre Cândido Eduardo da Costa, pároco de São Benedito.

Fiéis celebraram Nossa Senhora Aparecida na igreja dedicada à santa, na zona Sul da cidade (Foto: A COMARCA)

Já na zona Leste, as missas ocorreram às 8h, 10h15 e 18h. No final da manhã, uma carreata saiu da Igreja da Imaculada Conceição Aparecida, na Vila Dias, e percorreu alguns quilômetros, passando pelas ruas desse bairro, além do Jardim do Lago, Parque das Laranjeiras, CDHU, Mogi Mirim II, Jardim Europa e Linda Chaib.

Uma imagem da santa foi colocada em um caminhão, todo decorado com flores. Durante o trajeto, rosas brancas foram distribuídas aos fiéis que aguardavam a passagem da padroeira. Quem não pôde acompanhar a manifestação de moto ou de carro, ficou na calçada para saudar a padroeira. Alguns esperavam a passagem da carreata carregando terços e imagens da Virgem Maria. O ponto de dispersão foi na Igreja Senhor Bom Jesus, no Mirante, onde os fiéis rezaram pedindo proteção à Nossa Senhora.