Mogi Mirim apresenta projeto para criar centro de apoio às mulheres

Proteção à mulher e combate à violência doméstica. Com esse objetivo, o prefeito Paulo Silva (PDT) recebeu, na quarta-feira, 20, a deputada estadual Patrícia Bezerra (PSDB), no Gabinete. O encontro teve a participação da presidente da Câmara Municipal, Sônia Módena (CDD) e da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Elaine Navarro. Na ocasião, foi entregue para a parlamentar o pedido de apoio para a instalação do Centro de Apoio à Mulher Mogimiriana (Ceamo) no município.

Patrícia Bezerra é reconhecida pela sua atuação na proteção dos direitos da mulher, além da militância social. Psicóloga por formação, é especializada em violência doméstica e desigualdade de gênero, e atualmente é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), com forte atuação também a favor de novos programas de saúde mental.

Ao receber o pedido de apoio para a implantação do Ceamo, a deputada se comprometeu em apoiar o projeto, buscando recursos por meio do governo estadual: “Mogi Mirim pode contar com nosso mandato. Estou muito feliz de conhecer esta cidade com tantas mulheres engajadas na política, atuando firmemente no combate à violência doméstica, com o apoio do prefeito Dr. Paulo Silva. Vocês estão de parabéns, são um exemplo para outros municípios”, destacou.

“Com esse projeto, a finalidade é garantir à mulher a certeza que as medidas protetivas precisam ser cumpridas, bem como assegurar o apoio e acolhimento necessário. Daí, a importância da implementação desta iniciativa na cidade”, destacou o prefeito Paulo Silva.

O projeto Ceamo, a Casa da Mulher Mogimiriana, é uma iniciativa voltada ao apoio às mulheres vítimas de violência doméstica e tem a finalidade de acolher e prestar atendimento psicológico, social e orientação jurídica às mulheres em situação de violência, visando romper o ciclo de violência através do atendimento individual, familiar ou em grupo. A iniciativa é resultado de esforço conjunto entre a secretária de Assistência Social, Cristina Puls, a presidente da Câmara Municipal, Sônia Módena, e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Elaine Navarro. Atualmente, o município já presta um serviço específico à população feminina através da Patrulha Maria da Penha.

CEMAAE

A deputada Patrícia Bezerra também visitou o Centro Municipal de Apoio e Atendimento Especializado (Cemaae) Rachel Ramazzini Mariotoni, que presta atendimento especializado aos alunos da rede municipal de ensino com deficiências auditiva, visual, intelectual, múltipla e algumas síndromes.

Foi solicitado apoio da deputada para investir no espaço, recém-reformado, e que agora precisa de recursos para ser equipado. “Entendemos a importância de um equipamento como este no município, é vital para o desenvolvimento de crianças e adolescentes com deficiências. Nosso mandato também é sensível a esta causa. Daremos andamento nesta demanda”, confirmou a deputada.

Em encontro com o prefeito Paulo Silva, deputada Patrícia Bezerra garantiu apoio para implantar o Ceamo (Foto: Silveira Jr./Prefeitura de Mogi Mirim)