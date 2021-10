Mogi Mirim recebe cinema drive-in com quatro sessões gratuitas

Pela primeira vez em Mogi Mirim, o Cine Autorama, projeto de cinema drive-in itinerante da Brazucah Produções em parceria com a Mars Petcare, irá promover quatro sessões gratuitas e pet friendly de filmes. O evento ocorre nesta quinta e sexta-feira, dias 21 e 22, em comemoração ao aniversário da cidade. A ação cultural será dividida em duas exibições diárias, sempre às 18h30 e 21h.

A celebração pet friendly será iniciada, nesta quinta, com a exibição da aventura nacional “Turma da Mônica - Laços”, baseada nos quadrinhos de Maurício de Sousa. Em seguida será a vez do emocionante “Marley e Eu”, adaptação para as telas do celebrado best-seller de John Crogan e estrelada por Jennifer Aniston e Owen Wilson.

Na sexta, o longa “Beethoven, O Magnífico”, grande sucesso de público protagonizado por um dos cachorros mais amados e cultuados do cinema, abre as exibições, que será complementada em grande estilo com o divertido “Scooby! O Filme”, apresentando Scooby-Doo, Salsicha e companhia em mais uma trama cheio de mistérios e trapalhadas.

O evento seguirá todas as normas de segurança preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelas autoridades municipais. Para acompanhar as sessões basta reservar os ingressos gratuitamente pelo site oficial do Cine Autorama: cineautorama.com.br.

A limitação será de até quatro pessoas por veículo, para que casais com filhos possam participar. É recomendado ainda que compareçam juntas no mesmo carro apenas pessoas que estejam convivendo durante o período de distanciamento social ou que residam na mesma casa. Também será mantida uma distância mínima de dois metros entre os veículos.

O Cine Autorama em Mogi Mirim é viabilizado através do ProAc, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Mogi Mirim, realização Brazucah Produções e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com patrocínio da Mars Petcare.

CAMPANHA

Durante os dois dias de evento será promovida uma feira de adoção pet, com início às 17h30, organizada pelos Protetores Independentes de Mogi Mirim, com o apoio do 402º Grupo Escoteiro Valentino Balestro.